Les femmes dans la Tech : une sous-représentation criante

Les femmes sous-représentées dans la Tech

Les femmes représentent 28% des salariés de la Tech française selon les chiffres du Syntech Numérique. Et elles ne sont plus que 10% à la tête d’une start-up Tech. Enfin, seulement 2% des levées de fonds dans le monde sont accordées à des femmes. Face à ce constat accablant, Delphine Remy-Boutang, fondatrice de The Bureau et Diana Brondel, créatrice de Xaalys partagent leur expérience et évoquent les moyens de remédier à cette inégalité.

Delphine Remy-Boutang, fondatrice de The Bureau

Après avoir gravit les échelons, Delphine Remy-Boutang devient directrice social media chez IMB. Depuis son poste, elle constate à quel point les réseaux sociaux viennent bouleverser la com digitale des entreprises. Elle décide alors de surfer sur cette vague et fonde The Bureau, une agence de communication qui accompagne les entreprises dans leur transition digitale. Désireuse de faire bouger les choses, elle fonde également la Journée de la femme digitale.

Diana Brondel, fondatrice de Xaalys

Alors qu’elle mène une brillante carrière à la Société Générale, Diana Brondel, directrice de cabinet, observe l’émergence des néobanques. Forte d’une longue expérience, Diana décide de créer Xaalys, une néobanque pensée pour les 12 – 17 ans.

Business Women, l’émission des femmes qui entreprennent.

Chaque mois, Business Women met en avant les femmes entrepreneures. Elles viennent débattre d’un thème autour de l’entrepreneuriat. Elles partagent également leur coup de coeur ou leur coup de gueule. L’activité de leur entreprise est présentée à partir de leur publication sur les réseaux. Une chronique est également dédiée aux réseaux qui accompagnent les femmes qui entreprennent (BGE, Initiative France, Les Premières et Moovjee). Alors, profitez de l’expérience et des conseils des entrepreneures de Business Women.