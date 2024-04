Mindmatcher révolutionne l’évolution professionnelle grâce à l’IA

Jean-Guillaume Pelletier, associé chez Mindmatcher, était l’invité du jour dans le journal de l’emploi, pour discuter des possibilités d’évolution professionnelle et du rôle de l’intelligence artificielle dans ce processus. Mindmatcher, offre une plateforme visant à faciliter la transition de carrière et le développement professionnel. Il met en relation les individus, les missions et les opportunités de formation.

Changer de métier ou évoluer au sein de son entreprise peut sembler intimidant. Mais avec les outils appropriés, comme ceux développés par Mindmatcher, ces transitions deviennent plus accessibles que jamais. L’intelligence artificielle joue un rôle central dans cette approche. Permettant ainsi de fluidifier le processus et de créer des opportunités sur mesure pour chaque individu.

Mindmatcher vise à harmoniser trois aspects clés de l’emploi. Les profils des individus, les missions à accomplir et les possibilités de formation et de développement des compétences. En agissant comme un intermédiaire entre ces différents éléments. L’entreprise crée un écosystème où les talents peuvent trouver des opportunités qui correspondent à leurs compétences et à leurs aspirations professionnelles.



JobSong



Mindmatcher a dernièrement lancé son application « Jobsong », qui exploite l’intelligence artificielle pour faciliter les transitions de carrière. Cette application offre transparence et visibilité aux collaborateurs. Elle leur permet de découvrir et d’accéder facilement aux opportunités d’évolution professionnelle qui leur sont adaptées.

Dans un contexte où le taux de chômage est bas et où les employés recherchent activement des perspectives de carrière stimulantes, l’IA se révèle être un atout majeur. En simplifiant et en accélérant le processus de construction de fiches métiers et de parcours professionnels, elle permet de proposer des perspectives souvent non explorées, contribuant ainsi à la fidélisation des salariés.