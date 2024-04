L’endométriose au travail : Un défi de santé et de société

Pour cette édition du journal de l’emploi, la maladie de l’endométriose a été placée au cœur des discussions. Cette pathologie, qui touche plus de 2 millions de femmes en France. Reste un défi majeur tant sur le plan médical que sur celui de l’impact au travail. Pour en parler, Tharani Philip, directrice des ressources humaines chez GE Healthcare, et Valérie Desplanches, co-fondatrice et présidente de la fondation pour la recherche sur l’endométriose, ont apporté leur expertise sur le plateau.

GE Healthcare, est une entreprise américaine comptant 2800 salariés en France. C’est un acteur majeur dans la conceptualisation, la construction et la distribution d’équipements médicaux. La présence de Tharani Philip souligne l’engagement de l’entreprise envers la santé de ses employés, afin de tester les actions mises en place pour les femmes souffrantes. Également envers la prise en compte des défis liés à des maladies telles que l’endométriose.

De son côté, la fondation pour la recherche sur l’endométriose, a été crée il y a trois ans par une association de patientes. La fondation se consacre à accélérer la recherche dans ce domaine. Bien que la maladie soit connue depuis 1860, elle reste encore mal comprise et ne dispose pas de traitement efficace. La fondation s’efforce donc de combler ce fossé en mobilisant des ressources pour la recherche.

EndoPro

Les 2 partenaires ont lancé en 2023 un programme « EndoPro » qui vise à répondre à la stratégie nationale déclarée en 2022. Objectif : mettre l’accent sur l’impact de l’endométriose sur le travail des femmes. Il a également pour but de développer des partenariats avec les entreprises pour financer la recherche. Tout en collectant des données sur l’impact de la maladie sur le lieu de travail.

Ce programme répond à des enjeux importants. Notamment en matière de qualité de vie au travail et d’égalité entre les hommes et les femmes. Il souligne également la nécessité d’une sensibilisation accrue et d’une meilleure éducation des managers pour créer un environnement de travail inclusif et compréhensif.