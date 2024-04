Oreegami : nouvel acteur de la formation dans les métiers du digital

Dans le paysage en constante évolution du marché du travail. Yann Gabay, co-fondateur d’Oreegami, était l’invité de Jérôme Joinet dans le « Journal de la formation ».



Oreegami, créée il y a 6 ans est une entreprise économique sociale et solidaire. Animée par une mission : révéler les talents pour favoriser l’égalité des chances. Elle se distingue par son engagement à former des profils directement opérationnels, utilisant ainsi les nouvelles technologies pour répondre aux besoins du marché. L’objectif principal est de sensibiliser le public à des métiers souvent méconnus, mais essentiels, du secteur de la publicité et du digital.



L’intégration croissante de l’intelligence artificielle (IA) révolutionne ces métiers, et Oreegami se positionne comme un pionnier dans leur formation. Consciente de l’importance des compétences transversales dans un marché du travail en constante mutation. L’organisation propose trois filières de formation adaptées à différents profils.



Oreegami, travaille avec plusieurs entreprises du secteur. Cette collaboration permet de garantir que les compétences enseignées sont en phase avec les besoins réels du marché. De plus, les revenus générés par ces partenariats sont réinvestis dans le développement continu des programmes de formation.

Les formations se déroulent de manière hybride dans le plusieurs villes de France tel que : Paris, Lyon, Montpellier, Marseille, Toulouse et Nantes, offrant ainsi aux apprenants une expérience pratique et diversifiée.