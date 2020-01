Maternité et entrepreneuriat, duo gagnant ou perdant ?

Maternité et entrepreneuriat. Charline Goutal-Redrado, fondatrice de « Naïa Paris » et Julie Bellaïche, fondatrice de l’entreprise « Les p’tits boss » racontent leur expérience. Et être enceinte en étant entrepreneure, c’est un vrai challenge reconnaissent Julie et Charline. Mais elles avouent aussi qu’avec leur tempérament d’entrepreneure, elles aiment l’adrénaline. Cette émission apporte quelques conseils à celles qui menent de front une grossesse et la création d’une entreprise.

Business Women, l’émission des femmes qui entreprennent

Chaque mois, Business Women met en avant les femmes entrepreneures. Elles viennent débattre d’un thème autour de l’entrepreneuriat. Elles partagent également leur coup de coeur ou leur coup de gueule. L’activité de leur entreprise est présentée à partir de leur publication sur les réseaux. Une chronique est également dédiée aux réseaux qui accompagnent les femmes qui entreprennent (BGE, Initiative France, Les Premières et Moovjee). Alors, profitez de l’expérience et des conseils des entrepreneures de Business Women.