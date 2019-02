l’innovation à l’Inserm

l’Inserm: au cœur de l’innovation

Avec 15 000 chercheurs, scientifiques, ingénieurs, techniciens, l’Inserm est un acteur majeur de la découverte. Depuis 50 ans c’est l’acteur majeur des grandes avancées de la science et de la santé. Du laboratoire de recherche au lit du patient, les équipes de l’INSERM innovent chaque jour au service du progrès des connaissances sur le vivant et sur les maladies, de l’innovation dans les traitement et de la santé publique.

Dans cette émission spéciale, nous vous proposons de découvrir les témoignages de différents chercheurs de l‘Inserm. Didier Letourneur, Sophie Allart et Claire Rabut sont les invités de ce plateau et tous ont reçu des prix sur leur travaux.

Ils nous font partager leur expérience et nous expliquent leur passion, leurs métiers dans la recherche et l’innovation. Vous pourrez également découvrir un reportage sur une nouvelle structure au sein de l’INSERM: l’accélérateur de recherche technologique (ART) “Ultrasons biomédicaux”.

Les invités

–Didier Letourneur, directeur du labo de recherche vasculaire transactionnel CRNS-INSERM. Il a fait ses études à Paris 13 Université dans l’ingénierie matérielle de 1980 à 1985 pour être graduée en bio-ingénierie avec comme spécialité les biomatériaux. Travaillant principalement dans les biomatériaux (prothèses vasculaires et orthopédiques). Il a reçu le 24 mars 2016 le prix Georges Winter (la plus haute distinction européenne dans le domaine des biomatériaux)

–Sophie Allart, responsable du plateau technique d’imagerie cellulaire du centre de physiopathologie de Toulouse-Purpan CNRS-INSERM. Après des études de biochimie à l’INSA de Lyon, elle entre à l’INSERM en 1994. Elle a participé à l’identification et la recherche autour du virus Zika (maladie présente dans les spermatozoïdes et autour). Elle a reçu le prix de l’innovation Inserm en 2017 pour sa création : un microscope haute résolution pour avoir une meilleure observation des éléments microscopiques.

–Claire Rabut, doctorante à l’Institut Langevin dans l’équipe ondes et images. Une Jeune chercheuse qui a reçu le prix «Best student paper award » dans la catégorie «acoustique biomédicale de l’ASA». Dans son laboratoire de recherche, ils travaillent sur le cerveau. Avec son équipe, elle a créé un système d’imagerie cérébrale en 3D pour observer le cerveau et l’activité neuronale chez le rongeur.