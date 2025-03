Riccoboni recrute des couvreurs Ã  Paris pour prÃ©server les toits de la capitaleÂ 

Dans Le Journal de l’Emploi, Jérôme Joinet a reçu Rémi Riccoboni, président de l’entreprise Riccoboni, venu parler du besoin urgent de couvreurs-zingueurs à Paris. Ce métier, indispensable à l’entretien et à la rénovation des toitures parisiennes, manque de main-d’œuvre alors que les chantiers ne cessent d’augmenter.

Un métier essentiel pour les toits de Paris

À Paris, il manque déjà 500 couvreurs, et ce chiffre pourrait doubler dans les cinq prochaines années. La profession fait face à une pénurie de main-d’œuvre, notamment avec les nombreux départs à la retraite à venir.

Pourtant, ce métier est essentiel. Les couvreurs interviennent sur des bâtiments haussmanniens, des monuments historiques, et jouent un rôle clé dans la préservation du patrimoine architectural de la capitale. En 2024, leur savoir-faire a été inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO, une reconnaissance qui souligne l’importance de ce métier dans l’identité parisienne.

Le métier évolue aussi. Avant, l’objectif était simplement d’avoir un toit sur la tête pour se protéger des intempéries. Aujourd’hui, les couvreurs participent aussi à l’amélioration de l’isolation des bâtiments, un enjeu majeur dans un contexte de transition énergétique. Les matériaux et les techniques ont beaucoup progressé, rendant ce métier plus technique qu’autrefois.

À propos de Riccoboni

Entreprise familiale depuis 1927, Riccoboni est spécialisée dans la couverture-zinguerie à Paris. Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, elle perpétue un savoir-faire alliant tradition et modernité, en intégrant les nouvelles exigences du bâtiment.

À propos de Myrium

Riccoboni fait partie de Myrium, un collectif qui rassemble des entreprises du second œuvre du bâtiment. Ce réseau regroupe plus de 1500 professionnels spécialisés dans l’étanchéité, le ravalement et l’électricité. Les offres d’emploi sont à retrouver sur www.myrium.fr/offres-metiers.