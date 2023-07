Paritel, les tÃ©lÃ©communications recrutent !

Romain Tanguy, Responsable Recrutement, Développement RH et Formation de Paritel, est l’invité du Journal de l’emploi. Créé en 1991, Paritel est leader indépendant français des télécoms pour les TPE et les PME. Avec près de 40 agences implantées en France, 500 collaborateurs, Paritel couvre un large territoire qui permet d’offrir à ses clients et 385 000 utilisateurs un service de qualité professionnels et en entreprise.

Dans le cadre de son développement Paritel offre aujourd’hui 50 postes en CDI et 28 en alternances, l’entreprise recrute des commerciaux, technicien réseau ou encore des alternants graphistes. Les postes en alternance sont à pourvoir sur les métiers dits « supports » comme la gestion des ressources humaines et la communication. Les postes en CDI sont à pourvoir pour des personnes plus qualifiés et/ou pour les anciens alternants de l’entreprise.

Paritel, une entreprise qui forme

Paritel a crée en 2013 son propre centre de formation, l’Académie Paritel, qui a formé plus de 1000 collaborateurs et dispense plus de 150 ateliers par an en blended learning. Elle facilite l’intégration et forme spécifiquement aux métiers et produits du secteur des télécommunications en perpétuel évolution.

De plus, l’entreprise offre des opportunités à des jeunes notamment en alternance . Cette année encore, Paritel fait le pari de la jeunesse en proposant une vingtaine de postes à pourvoir dans toute la France en contrat d’apprentissage de 12 à 24 mois pour tous les niveaux d’études du Bac à Bac+5. Des formation qui débouchent sur des CDI si vous faites vos preuves!

Cette politique RH avec beaucoup de formation permet aux collaborateurs de bénéficier d’une grande mobilité interne.

Pour intégrer l’entreprise : recrutement.paritel.fr ou sur le site welcome to the jungle

Les candidats seront ensuite contacté par un chargé de recrutement puis par un manager pour la dernière étape. C’est un processus de recrutement rapide pour un emploi à long terme.