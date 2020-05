Boost ta sérotonine avec Singuila !

Pour cette nouvelle édition de « L’école du bonheur », François Durepaire prend le parti d’aborder notre monde avec optimisme ! Ainsi, l’animateur accompagné du jeune Aurélien, reçoit des personnalités pour des échanges et confidences, en cette période de déconfinement. Et l’invité du jour n’est autre que Singuila. Le chanteur du tube « Rossignol » en duo avec Youssoupha, revient sur son enfance, son adolescence, et son parcours dans la musique.

Un nouveau chroniqueur qui donne le sourire !

Aujourd’hui, François Durepaire est accompagné d’un nouveau chroniqueur. Aurélien, 11 ans, co-fondateur de l’association Stand Ecolo vient nous présenter son initiative qu’il a entamé avec ses copains au début du confinement. Et c’est le plein de bonheur que le jeune garçon nous procure avec sa jolie chronique.

L’école du bonheur avec Singuila, à découvrir sur Demain !