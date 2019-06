Business Club de France des Entrepreneurs : Bioviva, les jeux écoresponsables

Des jeux ludiques pour sensibiliser

Jean Thierry Winstel, Président et fondateur de Bioviva, est l’invité de Business Club de France des Entrepreneurs. Basée à Montpellier, la PME s’est faite remarquée à plusieurs reprises pour la qualité de ses jeux de société dont l’objectif est de « s’amuser tout en apprenant les consignes pour respecter la nature et l’environnement ». Un concept écologique et développement durable, centré sur le « Made in France », qui fonctionne très très bien !

Cap sur la responsabilité sociale des entreprises en France

Dans ce nouveau Rendez-vous du médiateur, Pierre Pelouzet se penche sur la responsabilité sociale des entreprises en France. Articulée autour de trois piliers que sont l’environnement, le social et l’éthique, il rappelle l’importance de cette responsabilité et celle du « Made In France ».

