Sopra Steria recrute massivement

Le géant du numérique Sopra Steria entame une période de recrutement massif en France. Plus de 3 000 personnes sont appelées à rejoindre le groupe dont de nombreux stagiaires et alternants. Pour plus de détails, nous avons reçu Christelle Pradier, directrice du recrutement chez Sopra Steria France.

Leader européen du numérique

Fruit de la fusion de Sopra et Steria, le groupe est spécialisé dans la transformation numérique des entreprises. En plus du conseil, Sopra Steria propose de nombreux services allant de la gestion d’infrastructures à l’intégration de systèmes jusqu’à l’édition de logiciels métier. Le groupe agit dans l’ombre de grands clients de secteurs très divers tel que la banque, la défense, les médias ou encore l’aéronautique.

Tout comme son recrutement, le groupe Sopra Steria est massif. Présent dans de nombreux pays à travers le monde, et tout particulièrement en Europe où se concentrent 43 000 employés, dont 20 000 en France, dans une vingtaine de villes.

Un recrutement massif

Plus de 3 000 personnes, ce nombre colossal témoigne de la bonne santé du groupe qui cherche à grossir et étendre ses activités. Pour ce recrutement exclusivement français, des profils variés sont recherchés pour des secteurs tout aussi variés tel que l’intelligence artificielle, la data science ou le développement digital au sens large. Mais des alternants et un millier de stagiaires sont également appelés à rejoindre Sopra Steria, avec, quasi systématiquement, un CDI à la clé. Il est également important que les postulants soient intéressés par les problématiques des différents clients de l’entreprise, qui peuvent aller de l’énergie au transport en passant par la sécurité intérieure.

Les ingénieurs sont tout particulièrement recherchés, 80% du recrutement global, surtout les jeunes diplômés d’école d’ingénieur. Mais les diplômés d’école de commerce sont également attendus pour se concentrer sur les métiers du conseil.

Tous les métiers proposés par Sopra Steria sont en CDI et vous pouvez trouver toutes les informations dont vous avez besoin sur leur site internet.