LEARNING TECHNOLOGIES : Kwark Universities, l’alternance connectée 100% en ligne

Rony Germon, CEO de Kwark Universities, nous parle aujourd’hui de Kwark Academy, CFA labellisé Qualiopi, qui déploie des formations 100% en ligne du BTS au master. Merci à lui. Kwark Universities a la particularité d’être la première école de la tech et du business, 100% en ligne et dans le métavers à proposer une alternance connectée. Ses caractéristiques premières sont la flexibilité et la possibilité de former ses apprenants de manière homogène malgré la distance. Par ailleurs, Kwark Universities encourage énormément le développement des soft skills de ses apprenants mais aussi la culture digitale et médiatique au travers de ses formations. Rony Germon a pour objectif de développer son école digitale à l’international, d’offrir le plus large panel de formations à l’apprenant du pré-bac au bac +5. Pour plus d’informations sur Kwark Universities : https://kwark.academy/