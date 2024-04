Printemps des compétences et métiers à venir : Le rendez-vous à ne pas manquer !

Les 23 et 24 avril prochains, aura lieu à la Cité des sciences et de l’industrie de Paris, le « Printemps des compétences et métiers à venir ». Organisé conjointement par Centre Inffo et Universcience/Cité des métiers, cet événement se déroule à l’occasion de la clôture de l’année européenne des compétences en France.



Cette initiative vise à réunir professionnels de la compétence et grand public autour des enjeux cruciaux liés à l’emploi et à l’évolution des métiers.

L’objectif principal du Printemps des compétences et métiers à venir est de mettre en lumière les dynamiques actuelles et futures du marché du travail. À travers une série d’activités et de présentations, les participants auront l’opportunité de découvrir :

Les compétences essentielles pour les métiers de demain, afin de mieux anticiper les besoins du marché.

Les compétences recherchées dans les métiers « en tension », qui recrutent massivement à l’heure actuelle.

Des initiatives inspirantes labellisées dans le cadre de l’Année européenne des compétences, mettant en avant des actions remarquables dans le domaine de la formation et de l’emploi.

Des méthodes innovantes et motivantes pour acquérir ces compétences, favorisant ainsi l’insertion professionnelle et l’évolution de carrière.

L’accès à cet événement sera entièrement gratuit pour les participants et les exposants. Vous pourrez trouver les ressources et les informations nécessaires pour choisir votre voie professionnelle, envisager une reconversion ou se former en vue de l’évolution de son métier.

Pour s’inscrire et en savoir plus rendez-vous sur Printemps des compétences et métiers à venir – Inscription