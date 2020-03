Le parrainage d’Initiative France

Initiative France est le premier réseau associatif de financement et d’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprise. L’action du réseau repose sur l’association étroite de salariés et de bénévoles. En effet, plus de 15 000 personnes sont mobilisées dans les 215 plateformes sur toute la France. Les bénévoles collaborent auprès de 960 permanents salariés. Ces bénévoles sont de véritables militants de la création d’entreprises et du développement économique local et occupent une place importante au sein du mouvement. Certains bénévoles deviennent des parrains. Leur rôle est alors d’accompagner les entrepreneurs. Découvrez le parrainage ou marrainage proposé par Initiative France pour accompagner les entrepreneurs avec Francoise Courvalin Allo et Frédérique Montrésor, fondatrice de Bleu Ebène. Initiative France est à la recherche de parrains et de marraines. Alors n’hésitez pas à solliciter ce réseau pour proposer votre temps et vos compétences.

Label Entreprise, l’émission télé pour entreprendre

Chaque semaine, Label Entreprise présente des infos concrètes pour créer et développer les entreprises. Cette émission donne aussi la parole aux entrepreneurs. Ainsi, vous pouvez revoir leurs témoignages dans Label Entreprise, l’émission télé pour entreprendre.