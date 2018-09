La Maison Bleue recrute: 1000 offres d’emploi à la clef!

1000 offres d’emploi proposées par le Groupe Maison Bleue

Pour sa rentrée 2018 La Maison Bleue, acteur majeur de la gestion de crèches pour les entreprises et les collectivités dans l’hexagone, a annoncé ses intentions de recrutement en France pour 2018. Le groupe souhaite renforcer ses effectifs de 1000 nouveaux talents avant la fin de l’année , plus particulièrement pour soutenir les ouvertures de nouvelles structures prévues d’octobre à décembre partout en France. Preuve que le secteur des services à la personnes et de la garde d’enfant est en plein croissance!

Le Groupe Maison Bleue: à la recherche de tous les profils

Depuis de 14 ans le groupe poursuit sa croissance, aujourd’hui ils recherchent des candidats dans tous les métiers selon Florent Baudel, Directeur des ressources humaines de la Maison Bleue. Ainsi, ils recrutent notamment des professionnels de la petite enfance: – Directeurs de crèches h/f

– Référents techniques de micro-crèches h/f

– Adjoints de Direction h/f

– Infirmières diplômées d’état, infirmières puéricultrices diplômées d’état h/f

– Éducateurs de jeunes enfants h/f

– Auxiliaires de Puériculture h/f

– Auxiliaires de crèche h/f

-Psychomotriciens et psychologues h/f

– Agents polyvalents

Mais l’entreprise recherche également Des fonctions commerciales et supports de l’entreprise au siège de Boulogne Billancourt (92) et en région (Commerciaux collectivités/ entreprises en IDF et en région, Ressources Humaines, Direction financière, coordinateurs/trices d’opération multisites).

Vous pouvez déposer votre cadidature directement sur le site www.la-maison-bleue.fr rubrique candidat.

La Maison Bleue: des formations qualifiantes

La Maison Bleue à cœur d’intégrer au mieux ses salariés en leur assurant des formations internes pour valoriser leurs compétences et leur évolution professionnelle. Le groupe propose des plans de formations personnalisés et défend une politique dynamique de promotion interne. Pour cela elle dispose d’un centre de formation en interne et d’une école de puériculture (l’IFAC) accessible sur concours, pour former au Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture (DEAP).