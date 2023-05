ICI ON CHALLENGE AVEC QUATERNAIRE

Céline Raffard Directrice Générale de Quaternaire est l’invitée d’Amal Laoui dans cette édition d’Ici On Challenge.

Cette société de management en conseil et formation implantée à Paris, Nantes, Lyon et Toulouse a doublé son chiffre d’affaires en 10 ans. 5éme au classement des Best Workplaces, Quaternaire recrute 23 collaborateurs pour accompagner sa croissance et et son nouveau projet d’entreprise 2028-2030. L’entreprise mise également sur l’accompagnement opérationnel individuel des managers pour les former autrement. Une innovation basée sur le principe de la compétence accompagnée.