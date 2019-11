Et si nos équipements sportifs devenaient éco-responsables ?

Vers un sport plus vert

Et si le sport devenait éco-responsable ? Oui, mais comment ? Chaque année, plus de 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans. Parmi elles, des particules synthétiques composant les vêtements. C’est le cas notamment des PCF ou PerFluoroCarbures, principalement utilisés pour la fabrication d’équipements de montagne. De récentes études ont prouvé que les frottements liés aux mouvements des alpinistes dispersaient des particules dans l’air et dans la nature. C’est partant de ces constats qu’est né NOSC. Cette marque innovante propose une alternative aux produits synthétiques et de ce fait, plus respectueux de l’environnement.

NOSC : allier performance et respect de l’environnement

Si on changeait vous propose de découvrir les équipements sportifs du futur. Lancée grâce à une campagne de crownfounding, cette marque 100% made in France propose aujourd’hui des tee-shirts et tours de cou en PET (bouteilles en plastique recyclées). Une solution innovante à découvrir dans ce nouveau numéro de Si on changeait.