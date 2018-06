La Nuit, rassembleuse, du handicap

Le samedi 9 juin, se tiendra la Nuit du handicap, dans une vingtaine de villes de France, suite au cinquante ans de la revue Ombres et Lumière. Pour connaître plus de détails sur cet événement, Ça vous concerne a reçu sur son plateau Philippe de Lachapelle, responsable de la Nuit du handicap. Ouvert à tous, cet événement se veut rassembleur et convivial.

Un événement pour tout le monde

En France, les personnes souffrant de handicap physique ou mental sont, malheureusement, marginalisées, stigmatisées et surtout sujettes aux préjugés. Un récent sondage, évoqué par Philippe de Lachapelle, avance que, selon les personnes interrogées, le premier problème des personnes handicapés est le préjugé.

L’objectif de la Nuit du handicap est d’aller à l’encontre de la discrimination et d’organiser une rencontre ouverte à toutes et à tous. Avant de traiter d’autres problèmes tel que l’insertion professionnelle ou le traitement médical, l’événement cherche à casser les préjugés qui, selon Philippe de La chapelle, sont le premier obstacle pour les personnes en situation de handicap.

D’une petite ville du Haut-Rhin à la capitale française, la Nuit du handicap est présente dans de nombreuses villes de France et promet un programme alléchant. Organisée par des associations des localités concernées par cette soirée, l’événement se veut rassembleur et festif, d’où le slogan « la rencontre est une fête ». Comme le dit son responsable, ce sont les personnes handicapées qui invitent tout le monde à les rencontrer et à venir passer un moment agréable en leur compagnie. Au cours de la nuit, les participants pourront expérimenter le fauteuil roulant, le chien guide ou encore un parcours d’aveugle. Des expériences à vivre pour mieux comprendre les personnes en situation de handicap.

Le Nuit du handicap se tiendra dans une vingtaine de villes de France, le samedi 9 juin. Et comme le dit son responsable, le but de cette soirée est d’ « être ensemble et de passer un bon moment ensemble ».