Bâtiment bas carbone : le SIBCA 2026, accélérateur de la ville résiliente face au changement climatique

Le Bâtiment Bas Carbone est le sujet de cette édition du journal de l’emploi. Nous recevons Férielle Deriche Directrice du Salon de Immobilier Bas Carbone qui aura lieu du 01 au 03 septembre. L’occasion pour faire le point sur un secteur en expansion et qui répond a de nombreux enjeux.

Face aux canicules, construire autrement devient une nécessité

Les épisodes de fortes chaleurs qui se multiplient rappellent une évidence : le bâtiment est désormais au cœur des enjeux climatiques. Désormais, il ne s’agit plus seulement de réduire les émissions de carbone,Mais il nous faut aussi adapter les logements, les bureaux et les équipements aux nouvelles réalités environnementales. C’est dans ce contexte que le Salon de l’immobilier bas carbone (SIBCA) revient du 1er au 3 septembre 2026 . Il se déroulera au Grand Palais à Paris pour sa cinquième édition.

En cinq ans, le rendez-vous s’est imposé comme un véritable lieu de rencontre entre tous les acteurs de la chaîne de valeur de l’immobilier. S’y donnnent rendez-vous : collectivités, promoteurs, aménageurs, architectes, industriels, investisseurs, entreprises innovantes et spécialistes du financement. Une diversité devenue indispensable pour accélérer la transformation du secteur.

Un salon qui fédère toute la filière Bâtiment bas carbone

À son lancement en 2022, le SIBCA réunissait déjà des pionniers convaincus de la nécessité de décarboner le bâtiment. Aujourd’hui, la dynamique s’est largement amplifiée. Le salon accompagne une prise de conscience collective sur la transition écologique de l’immobilier. En effet, elle ne peut se faire qu’en mobilisant l’ensemble des acteurs, publics comme privés.

Cette coopération est essentielle pour développer de nouveaux projets, massifier la rénovation énergétique et faire émerger des solutions capables de répondre aux défis climatiques. Le SIBCA se positionne ainsi comme un accélérateur de partenariats et d’innovations au service des territoires.

Résilience climatique et santé : les priorités de l’édition 2026

Cette année, deux grandes thématiques structureront les échanges.

La première concerne la résilience climatique. Le pavillon dédié abordera les risques liés au réchauffement climatique, l’adaptation des bâtiments, la biodiversité et les solutions permettant de préserver le confort des occupants malgré des températures de plus en plus élevées.

La seconde mettra l’accent sur un sujet encore trop peu abordé : la santé. En effet, les professionnels réfléchiront à l’impact direct du bâti sur le bien-être des habitants et des usagers. Ventilation, confort thermique, qualité de l’air intérieur ou encore conception responsable seront au cœur des débats, avec la participation de scientifiques et d’experts du secteur.

Bâtiment bas carbone des innovations pour bâtir plus durable

L’innovation reste l’un des principaux moteurs du salon. Les visiteurs pourront découvrir les dernières avancées en matière de matériaux bas carbone et biosourcés : béton nouvelle génération, bois, chanvre ou encore solutions hybrides associant plusieurs matériaux.

Les innovations concernent également le confort d’été, devenu un enjeu majeur. Parmi les solutions présentées figurent des planchers rafraîchissants, des systèmes limitant l’entrée de la chaleur par les surfaces vitrées ou encore de nouveaux dispositifs d’isolation naturelle capables de maintenir la fraîcheur sans recourir systématiquement à la climatisation.

Le SIBCA met également en lumière de nombreuses start-up qui développent ces technologies aux côtés des grands industriels. Cette rencontre entre innovation et capacité industrielle favorise le passage rapide des expérimentations à des applications concrètes sur le terrain.

Salon de l’immobilier bas carbone :Un laboratoire des solutions de demain

Au-delà des conférences et des démonstrations, le SIBCA s’affirme comme un véritable catalyseur de projets. En facilitant les rencontres entre jeunes entreprises, industriels, collectivités et décideurs, il contribue à accélérer la diffusion des solutions bas carbone à grande échelle.

Dans un contexte où les défis climatiques s’intensifient, le bâtiment apparaît plus que jamais comme un levier majeur de la transition écologique. Le SIBCA entend démontrer que les réponses existent déjà et que leur déploiement collectif constitue désormais l’un des principaux enjeux pour construire les villes de demain.