Edition spéciale : Les métiers qui recrutent

Au moment où les jeunes doivent choisir une orientation que ce soit après le collège, après le Bac ou pour leurs master on a décidé de vous faire découvrir des secteurs en recherche de nouveaux talents.

Que ce soit dans l’industrie, la santé le social , le numérique , la banque , l’assurance , la restauration les postes à pourvoir sont nombreux et les filières recrutent à tous niveaux de compétences . Ces secteurs offrent aussi de belles opportunités de carrière.

Dans cette édition nous vous proposons de vous faire découvrir trois secteurs: les mobilités, l’industrie du caoutchouc, l’assurance. Avec pour invités sur cette spéciale » :

Valérie Deflandre conseillère CIDJ ( Centre d’information et de documentation de la jeunesse), référente emploi. Le CIDJ, vient de publier un guide sur les 50 secteurs qui recrutent.

Lydie Jallier, Directrice des Ressources Humaines du Groupe KEOLIS

Islem Belkhous, Directeur Economie, Relations Extérieures d’ELANOVA, accompagné de Nicolas Verdeille Directeur Général du Groupe SACRED

Laurent Arachtingi, Directeur Général de l’IFPASS, l’Institut de Formation de la Profession de l’Assurance.



A propos de Keolis

Keolis un groupe mondial spécialisé dans le transport de personnes et de voyageurs présent dans 13 pays avec plus 70000 salariés. C’est un des leaders mondiaux de la mobilité partagée: trains, bus et cars, trolleybus, transports à la demande, services dédiés pour les PMR, navettes fluviales et maritimes, vélos en libre-service et en location longue durée, autopartage, navettes autonomes 100 % électriques…. Keolis est, en autre, le numéro 1 de l’exploitation de métro automatique et de tramway dans le monde. Keolis recrute en permanence, en 2025 c’est près de 10 000 recrutements prévus en France et de 10 000 dans le monde. Des recrutements sur tous les métiers du groupe (www.keolis.com/nos-metiers/) de conducteur de bus, à celui de technicien de maintenance en passant par les métiers de billetterie et toutes les fonctions support.



A propos du CIDJ

Le CIDJ ou Centre d’Information et de Documentation Jeunesse est une association créée par l’Etat en 1969, qui a initié une démarche spécifique d’information pour les jeunes. Le CIDJ fait partie du réseau national Info Jeunes.

Sa mission est d’accompagner les jeunes de 11 à 30 ans dans leurs choix d’orientation scolaire et professionnelle. Le CIDJ accompagne également les professionnels de la jeunesse en les aidant à naviguer à travers l’abondance d’informations concernant les jeunes (orientation, emploi, mobilité internationale, logement, santé, droits, etc





A propos l’ELANOVA

ELANOVA est le Centre pour la valorisation et l’excellence du caoutchouc, c’est est une institution destinée à défendre les intérêts des entreprises et accompagner le développement de la filière caoutchouc en France et en Europe. Cette filiere représente en France 40 000 salariés, 220 entreprises pour 12 milliards d’€ de chiffre d’affaires . Elanova offre une large diversité de métiers : des métiers techniques, d’ingénierie, d’expertises, supports et de logistique. Aujourd’hui face aux mutations du secteur (enjeux de développement durable, départs à la retraite), la filière recherche de nouveaux salariés (près de 500 emplois vacants à ce jours sans compter tous les départ à la retraite dans les année qui viennent – 500 par an -) .

A Propos de Sacred

SACRED est aujourd’hui l’un des tout premiers spécialistes français implanté à l’international, pour la formulation et l’élaboration de mélanges élastomères et le moulage de pièces techniques élastomères et/ou thermoplastiques souples pour une clientèle appartenant à toutes les branches de l’industrie. Cette entreprise française est présente à l’international (Chine, Mexique, Maroc, Roumanie, partenariats Etats-Unis, Argentine, Japon). SACRED est signataire de la charte de l’ONU global compact et du climate pledge et s’implique fortement depuis toujours dans les organismes et des actions de la branche de l’industrie du caoutchouc.

A propos de I’IFPASS

Le Groupe Ifpass est l’institut de référence de la formation, de l’emploi et des services dans les secteurs Assurance, Banque et Finance ; proposant l’offre la plus large du marché avec près de 900 formations au catalogue organisées sur 36 thématiques. Nos services sont innovants sur de nouveaux métiers (Souscripteur Cyber) et de nouvelles modalités pédagogiques (Adaptive learning).

Avec plus de 22 000 apprenants accueillis par an, le Groupe Ifpass contribue depuis plus de 70 ans à la formation des salariés en poste ou à celle des nouveaux entrants par la voie de la formation professionnelle continue ou celle de la formation en alternance sur l’ensemble du territoire national. En effet, l’Ifpass est présent à Bordeaux, Niort, Strasbourg, Lyon, Marseille, Reims et Puteaux.

L’Ifpass gère l’un des plus importants CFA (centre de formation des apprentis) d’Ile de France, le CFA de l’assurance et propose des formations en assurance de niveau 5 / Bac+2 à niveau 7 / Bac+5.

Globalement le secteur qui compte 157 000 salariés recrute 20000 personnes par an. Par ailleurs chaque année ce sont 7 500 alternants qui sont recrutés dans le secteur.