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01 - Le Journal de l'Emploi

Startup et emploi : ce que les jeunes diplômés doivent savoir

Emission du 10/07/2026 - Durée 7 minutes
travailler en startup

Travailler en Startup? Longtemps considérées comme le Graal des jeunes diplômés, les startups continuent-elles de faire rêver ? Dans cette édition du Journal de l’emploi, Gaultier Brun, Partner chez 199 Ventures, partage son regard sur l’attractivité des jeunes pousses, leurs défis de recrutement et les opportunités qu’elles offrent aux talents.

Les startups conservent une forte attractivité

Malgré un contexte économique plus incertain, les startups continuent de bénéficier d’une excellente image auprès des candidats. Leur culture d’entreprise, leur agilité et leurs perspectives d’évolution séduisent toujours les jeunes actifs.

Pour Gautier Brand, cette attractivité repose notamment sur une communication moderne et une marque employeur souvent plus dynamique que celle des grands groupes. Les startups savent raconter leur histoire et valoriser leur projet, ce qui reste un puissant levier de recrutement.

Un formidable accélérateur de carrière

Travailler en startup permet d’acquérir rapidement de nombreuses compétences. Dans des équipes réduites, chacun est amené à prendre des responsabilités et à participer directement au développement de l’entreprise.

Selon l’investisseur, une année passée dans une startup peut offrir une expérience équivalente à plusieurs années dans une grande entreprise plus structurée. Cette montée en compétences rapide constitue l’un des principaux atouts de ces organisations.

Pourquoi les startups peinent à fidéliser leurs collaborateurs

Si les startups attirent facilement les talents, elles rencontrent davantage de difficultés à les conserver.

La croissance rapide impose une forte capacité d’adaptation et peut parfois manquer de cadre. À mesure que l’entreprise grandit, la mise en place de processus, d’un management structuré et de perspectives d’évolution devient indispensable pour fidéliser les équipes.

Pour Gautier Brand, cette phase de structuration est essentielle afin d’assurer la pérennité de la croissance et d’offrir un environnement de travail durable.

Les profils techniques restent les plus recherchés

Le marché du recrutement reste particulièrement concurrentiel, notamment dans les secteurs de la technologie et de l’intelligence artificielle.

Les startups recherchent principalement des profils d’ingénieurs, de développeurs ou de spécialistes produits capables d’accompagner leur croissance. Cette forte demande explique également la hausse des rémunérations observée dans certains métiers liés à l’IA.

Les entreprises doivent donc redoubler d’efforts pour se différencier et convaincre les meilleurs candidats de rejoindre leur aventure.

Les conseils pour réussir son recrutement dans une startup

Pour maximiser ses chances, Gautier Brand recommande aux candidats de bien se renseigner sur l’entreprise, son projet et ses fondateurs avant de postuler.

Il encourage également les jeunes diplômés à développer leur visibilité professionnelle, notamment sur LinkedIn ou lors d’événements spécialisés. Valoriser ses réalisations, partager son expertise et prendre la parole sont aujourd’hui de véritables atouts pour attirer l’attention des recruteurs.

Dans un marché de l’emploi toujours plus concurrentiel, le candidat doit lui aussi travailler sa marque personnelle.

Un avenir prometteur pour l’écosystème français

Malgré les défis du recrutement, Gaultier Brun reste optimiste pour l’avenir de l’écosystème français.

Selon lui, la France et l’Europe disposent de talents de très haut niveau, particulièrement dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la fintech, de la santé et des technologies numériques. Pour un investisseur, la qualité des entrepreneurs demeure le premier critère de réussite d’une startup.

Si les startups continuent d’innover et de mieux structurer leur développement, elles devraient rester un formidable terrain d’apprentissage et d’opportunités pour les jeunes talents en quête d’une carrière dynamique.

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