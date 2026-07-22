La filière forêt-bois recrute partout en France, avec les journées Very Wood Métiers !

Une filière qui recrute… mais manque de candidats

Vous cherchez un métier utile, concret et tourné vers l’avenir ? Les 7, 8 et 9 octobre 2026, les entreprises de la filière forêt-bois ouvrent leurs portes partout en France à l’occasion de la quatrième édition des journées Very Wood Métiers.

L’objectif est simple : faire découvrir un secteur qui recrute massivement mais reste encore trop méconnu. Pendant trois jours, les visiteurs pourront entrer dans les entreprises, échanger avec des professionnels, découvrir des métiers passionnants et, pourquoi pas, repartir avec une offre d’emploi, d’alternance ou une idée de formation.

Une belle opportunité pour les lycéens, les étudiants, les personnes en reconversion ou tous ceux qui souhaitent donner un nouveau sens à leur carrière.

Les métiers de la forêt-bois offrent de vraies opportunités

La filière forêt-bois représente aujourd’hui près de 418 300 emplois en France. En huit ans, elle a créé près de 46 000 nouveaux postes, preuve de son dynamisme.

Pourtant, les entreprises rencontrent de grandes difficultés pour recruter : près de deux employeurs sur trois peinent à trouver les profils dont ils ont besoin.

Cette pénurie ne s’explique pas par un manque d’opportunités, mais surtout par une méconnaissance des métiers proposés. Beaucoup de jeunes ignorent encore que cette filière offre des carrières variées, innovantes et fortement engagées dans la transition écologique.

Des métiers d’avenir au cœur de la transition écologique

Travailler dans la forêt-bois, c’est participer concrètement à la lutte contre le changement climatique.

Les forêts françaises absorbent chaque année près de 39 millions de tonnes de CO₂, tandis que le bois constitue un matériau renouvelable qui contribue à réduire les émissions de carbone dans la construction.

La filière propose ainsi des métiers qui conjuguent technologie, environnement, artisanat et innovation.

Parmi les professions à découvrir :

bûcheron ;

conducteur d’engins forestiers ;

gestionnaire forestier ;

technicien de scierie ;

charpentier ;

menuisier ;

ingénieur bois ;

spécialiste de la construction bois.

Autant de métiers qui permettent d’agir concrètement pour une économie plus durable.

Bois-Forêt : des formations accessibles à tous les profils

Contrairement aux idées reçues, les métiers de la forêt-bois ne sont pas réservés aux spécialistes.

Les entreprises recrutent à tous les niveaux :

CAP et BP ;

Bac professionnel ;

BTS ;

BUT ;

licences professionnelles ;

écoles d’ingénieurs ;

masters ;

doctorats.

Que vous soyez collégien, lycéen, étudiant ou en reconversion professionnelle, il existe des parcours adaptés à chaque projet.

Les visiteurs pourront également rencontrer des organismes de formation et découvrir les nombreuses possibilités d’alternance proposées par les CFA spécialisés dans les métiers du bois.

Trois jours pour visiter les entreprises et rencontrer les recruteurs

Les journées Very Wood Métiers permettent une immersion au plus près du terrain.

Chaque entreprise participante organise son propre programme :

visites guidées ;

démonstrations techniques ;

échanges avec les salariés ;

découverte des ateliers et des chantiers ;

rencontres avec les recruteurs.

Les candidats pourront également déposer directement leur CV et découvrir les postes actuellement disponibles.

L’événement est soutenu par France Travail, qui accompagne les entreprises dans leurs recrutements locaux afin de faciliter la mise en relation avec les candidats.

TikTok pour faire découvrir les métiers aux jeunes

Pour casser les idées reçues, Very Wood Métiers mise aussi sur les réseaux sociaux.

Une campagne sera déployée sur TikTok afin de montrer le quotidien des professionnels, leurs gestes, leurs parcours et les nombreuses possibilités d’évolution dans la filière.

L’objectif est clair : parler aux jeunes avec leurs propres codes et montrer que les métiers du bois sont modernes, innovants et porteurs d’avenir.

Une occasion idéale pour construire son avenir professionnel

Les journées Very Wood Métiers ne sont pas de simples portes ouvertes.

Elles permettent de découvrir des métiers qui recrutent réellement, d’échanger avec ceux qui les exercent chaque jour et de mieux comprendre les nombreuses opportunités offertes par la filière forêt-bois.

Que vous soyez à la recherche d’une orientation, d’une alternance, d’un premier emploi ou d’une reconversion professionnelle, ces trois journées pourraient bien être le point de départ d’un nouveau projet professionnel.

Rendez-vous les 7, 8 et 9 octobre 2026 partout en France pour découvrir une filière qui construit l’avenir… en prenant soin des forêts.