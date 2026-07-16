S’en sortir et se reconvertir, la réussite de Samuel Bloch

Samuel Bloch a transformé son combat contre l’addiction en métier porteur de sens

Peut-on transformer les épreuves de sa vie en véritable projet professionnel ? C’est la question au cœur de ce nouvel épisode de Cap ou pas Cap, l’émission qui met en lumière celles et ceux qui osent changer de vie pour exercer un métier qui leur ressemble.

Invité de Julienne Nadin, Samuel Bloch partage un parcours aussi atypique qu’inspirant. Ancien serveur, passionné de théâtre, moniteur de plongée et aujourd’hui entrepreneur, il accompagne des personnes confrontées au stress, au burn-out ou aux addictions grâce à une méthode originale mêlant sophrologie, méditation… et plongée sous-marine.

Un témoignage puissant qui montre qu’une reconversion professionnelle peut parfois devenir une véritable renaissance.

Quand une passion devient une vocation

Samuel Block n’a jamais suivi un parcours classique. Son fil conducteur n’a jamais été un diplôme ou un plan de carrière, mais le plaisir de faire ce qui le passionne.

Après plusieurs expériences professionnelles, notamment dans le théâtre puis la restauration, un épisode difficile lié à l’addiction bouleverse sa vie. C’est à cette période qu’il découvre les bienfaits de la plongée sous-marine sur son propre équilibre.

Convaincu que cette pratique peut également aider d’autres personnes, il décide de se former comme moniteur de plongée avant de développer un protocole innovant baptisé Baptismed, qui associe immersion sous-marine, sophrologie et méditation afin de mieux gérer le stress et les émotions.

Une idée originale qui illustre parfaitement la manière dont une expérience personnelle peut devenir une expertise professionnelle.

Une reconversion professionnelle guidée par le sens

Tout au long de l’émission, Samuel Block revient sur les nombreuses étapes de sa carrière. Loin de considérer ses changements de métier comme des échecs, il les voit aujourd’hui comme les pièces d’un même puzzle.

Le théâtre lui a appris la communication et la prise de parole. La restauration lui a transmis le sens du service et de la relation client. Le commerce lui a permis de développer des compétences en vente et en organisation. Enfin, son parcours de soin lui a apporté l’écoute, l’empathie et le non-jugement.

Toutes ces compétences se retrouvent désormais dans son activité d’entrepreneur.

Son témoignage rappelle qu’aucune expérience professionnelle n’est inutile et que chaque étape peut enrichir un futur projet.

Samuel Bloch : l’ikigaï comme fil conducteur

Samuel Bloch évoque également une notion de plus en plus populaire : l’ikigaï, ce concept japonais qui désigne le point de rencontre entre ce que l’on aime faire, ce dans quoi on est compétent, ce dont le monde a besoin et ce qui permet de vivre.

Aujourd’hui, il estime avoir trouvé cet équilibre.

Son métier réunit ses passions, ses compétences et son envie d’aider les autres. Une vision qui résonnera particulièrement auprès des jeunes actifs ou des personnes en pleine réflexion sur leur avenir professionnel.

Entreprendre malgré les doutes

Créer son activité n’a pourtant pas été un long fleuve tranquille.

Comme beaucoup d’entrepreneurs, Samuel Block explique avoir dû composer avec les incertitudes financières, les périodes de doute et la peur de l’échec.

Pour lui, la différence entre un objectif et un cap est essentielle. Plutôt que de vouloir contrôler chaque étape, il préfère avancer progressivement, accepter les imprévus et s’adapter aux opportunités.

Une philosophie qui peut inspirer tous ceux qui hésitent à franchir le pas de la reconversion.

Un patient expert au service des autres

L’un des aspects les plus marquants de cet épisode est sans doute son engagement comme patient expert.

Ayant lui-même connu les mécanismes de l’addiction, Samuel Block accompagne aujourd’hui des entreprises dans leurs politiques de prévention des risques psychosociaux, tout en aidant des particuliers confrontés au stress, au burn-out ou aux traumatismes.

Son vécu devient ainsi une force au service des autres.

En partageant son expérience, il crée un lien différent avec les personnes qu’il accompagne, fondé sur la confiance, la compréhension et l’authenticité.

Un épisode inspirant pour tous ceux qui veulent changer de vie

À travers ce nouvel épisode de Cap ou pas Cap, Samuel Bloch délivre un message simple mais puissant : il n’existe pas de parcours parfait.

Les détours, les échecs et les remises en question peuvent devenir les fondations d’une carrière plus épanouissante.

Pour les étudiants qui s’interrogent sur leur orientation, les salariés en quête de sens ou les personnes qui envisagent une reconversion professionnelle, son témoignage rappelle qu’il est possible de construire un métier aligné avec ses valeurs, à condition d’oser avancer, étape après étape.

Un échange sincère et profondément humain qui donne envie de croire que les plus belles réussites naissent parfois des chemins les plus inattendus.

Pour en savoir plus allez sur le site de SAM BLOCH