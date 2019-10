Hors des sentiers battus: en Ecosse (Islay and Mull)

A la découverte de l’Ecosse (Islay and Mull)

L’aventurier part à présent à la découverte de l’Ecosse et plus précisément des îles Islay et Mull. A bord de son quad, il vous fera découvrir ces paysages et monuments anciens. Sur Islay, vous pourrez découvrir entre autre la plage de Machir Bay, le Loch Indaal, la distillerie d’ARDBEG, des chapelles et cimetières Celtes, Kildalton cross ou encore sa forêt.

Phoques gris, et vaches écossaises, seront également au rendez-vous. Sur l’île Mull, le programme sera plus tourné vers le Château de Duart, la ferme d’élevage de saumon, le littoral sauvage de Mull et sa forêt ainsi que d’autres paysages.

Un documentaire réalisé par Guillaume Ravau.