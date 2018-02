Cette semaine, « Demain la Cité » s’intéresse à l’architecture et plus particulièrement à une architecte : Sophie Denissof. Vous le savez, « Demain la Cité », c’est votre émission qui vous fait découvrir les acteurs qui font la ville. Et aujourd’hui, nous recevons quelqu’un qui construit la ville !

Sophie Denissof, une architecte et urbaniste

C’est quelque chose de rare, de voir une femme à la tête d’un cabinet d’architecture. Si elles sont nombreuses en école d’architecture, environ 60%, à la tête des cabinets d’architecture, elles ne sont que 10%. Alors pourquoi, les femmes sont si faiblement représentées à la tête de ces agences ? Sophie Denissof est un exemple contraire à ces chiffres. Elle est la co-fondatrice de l’Atelier Castro-Denissof Associés avec Roland Castro. Ensemble ils ont notamment participé à la création de l’association « Banlieue 89 ». Cette association avait pour objectif de « faire une révolution en banlieue ». La volonté des architectes de l’époque : se révolter contre la logique des grands ensembles.

Sophie Denissof et son associé Roland Castro ont donc établit une nouvelle forme d’architecture : le remodelage. Au-delà de cette association, l’atelier a participé à de nombreux projets que « Demain la Cité » vous propose de découvrir !