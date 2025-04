Changer de voie sans tout quitter : une trajectoire maîtrisée

Changer de voie sans tout quitter : c’est le choix qu’a fait Thibaut Cheminant. Dans cette édition de Cap ou Pas Cap, présentée par Julienne Nadin, il raconte comment il a construit son activité sans quitter son métier du jour au lendemain. Après dix ans passés dans le journalisme télé, il a lancé Kolokwé, une agence de safaris, tout en maintenant son activité initiale.

Un parcours qui mêle prudence et réinvention.

Le journalisme était un objectif d’enfance. Il en fait son métier pendant une décennie. Mais à l’aube de la trentaine, une autre voie s’impose à lui. Ce n’est pas une passion ancienne qui refait surface, mais un désir nouveau : exercer un métier plus ancré, sur le terrain.

Plutôt que de rompre, il choisit d’avancer en parallèle. Il garde son poste, suit une formation, puis crée son entreprise. Une manière de tester, de consolider, avant de faire le pas définitif. Cette démarche lui permet de réduire l’incertitude, tout en préparant activement la suite.

Changer de voie sans tout quitter demande plus que de la volonté. Thibaut le souligne : le plus difficile, ça a été de trouver ses premiers clients. Entre l’envie de faire et la réalité du terrain, il faut apprendre à structurer une offre, à se faire connaître, à convaincre.

Aujourd’hui, il affirme être “à la bonne place”. Il a changé de cadre, changé de rythme, mais pas sur un coup de tête. Son conseil à ceux qui hésitent : avancer étape par étape, tant que possible, pour laisser le temps au projet de se construire.