Générations reconversion : le Conseil en évolution professionnel (CEP) un Service Gratuit!

Dans cette émission spéciale générations reconversion nous recevons:

Marlène Pillet-Née, Chargée de Partenariats IDF – Conseil en Evolution Professionnelle – du Groupement Evolution.

Le Groupement Evolution est un des opérateurs sélectionnés par France Compétences pour pour délivrer le service du Conseil en évolution professionnelle aux salariés. C’est un service gratuit avec une offre de services en information, en conseil et en accompagnement personnalisés de projets d’évolution professionnelle. Ce service gratuit, confidentiel est accessible à chaque actif. Le CEP permet à chaque bénéficiaire de disposer d’un temps d’écoute, de recul et d’appui sur son projet de reconversion .

Plus d’infos sur mon-cep.org ou infocep.fr

A propos de Génération reconversion 2023

Parce que l’économie est en plein bouleversement, parce que les métiers changent, parce que nous voulons donner plus de sens à notre vie: de plus en plus de personnes souhaitent s’engager dans une démarche de reconversion professionnelle.

C’est pour cette raison que Transitions Pro IDF a organisé les 14 et 15 avril l’évènement Générations reconversion. 2 jours de salon et de rencontre pour passer à l’action, changer de vie professionnelle, découvrir les métiers et entreprises qui recrutent. Pour sa première édition, Générations Reconversion a rassemblé à la fois les acteurs de l’emploi et de la reconversion, des grands témoins ayant réussi leur reconversion et les actifs en quête de reconversion.