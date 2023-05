Générations reconversion avec l’Agefiph

Parce que l’on peut se reconvertir pour des rasion de santé, Générations Reconversion reçoit :

Luc AUBRY, Délégué Régional Adjoint de Agefiph Île-de-France.

L’Agefiph est l’ Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées qui propose aides et accompagnement pour l’emploi des personnes en situation de handicap. Née en 1987 l’association a une offre de services pour les entreprises et les centre de formation et propose des prestations de services avec des aides financière pour favoriser l’insertion dans l’emploi des personnes en situation de handicap. En matière de reconversion d’un salarié l’Agefiph peut proposer le dispostif Inclu’Pro Formation: un bouquet d’actions de formation visant à la préparation à la formation de personnes en situation de handicap (reconnues ou en voie de l’être). Mais l’Agefiph peut aussi aider dans des projets de création d’activité.

A propos de Génération reconversion 2023

Parce que l’économie est en plein bouleversement, parce que les métiers changent, parce que nous voulons donner plus de sens à notre vie: de plus en plus de personnes souhaitent s’engager dans une démarche de reconversion professionnelle.

C’est pour cette raison que Transitions Pro IDF a organisé les 14 et 15 avril l’évènement Générations reconversion. 2 jours de salon et de rencontre pour passer à l’action, changer de vie professionnelle, découvrir les métiers et entreprises qui recrutent. Pour sa première édition, Générations Reconversion a rassemblé à la fois les acteurs de l’emploi et de la reconversion, des grands témoins ayant réussi leur reconversion et les actifs en quête de reconversion.