Ce métier technique du secteur médical recrute massivement

Dans le Journal de l’emploi, Jérôme Joinet reçoit Alain DOLADILLE affin présenter le rôle d’intervenant médico-technique, un métier en plein essor.

Comment devenir intervenant médico-technique ?

Installer un lit médical, livrer un appareil d’oxygénothérapie, s’assurer que tout fonctionne correctement… Le métier d’intervenant médico-technique, aussi appelé technicien de santé, consiste à accompagner les patients à domicile en s’occupant du matériel prescrit par leur médecin.

Contrairement aux idées reçues, il ne s’agit pas d’un métier de soin ou d’aide à la personne, mais d’une fonction technique et logistique, essentielle pour permettre aux patients de rester chez eux tout en recevant un suivi médical.

Avec le développement de l’ambulatoire, le vieillissement de la population et les politiques de maintien à domicile, ce métier recrute de plus en plus. Le marché progresse d’environ 7 % chaque année. Des entreprises comme Bastide ou Aposanté, présentes partout en France, embauchent massivement.

Face à cette demande, Keyce Santé a lancé une formation dédiée. Reconnue par l’État, elle permet d’obtenir un titre professionnel de niveau 5 (équivalent bac +2), en alternance ou par la VAE. Elle dure entre 8 et 10 mois, avec un vrai accompagnement pour trouver son entreprise d’accueil.

Aujourd’hui, les premières sessions sont ouvertes à Montpellier et Toulouse, mais le dispositif va bientôt s’étendre à toute la France grâce à des partenaires locaux.

Pour candidater, c’est simple : rendez-vous sur www.keyce-sante.fr. Il faut avoir le permis de conduire et répondre à quelques prérequis, mais surtout, avoir l’envie de s’engager dans un métier concret, humain et porteur d’avenir.

À propos de Keyce Santé

Keyce Santé forme aux métiers paramédicaux qui recrutent : assistants médicaux, assistants vétérinaires et désormais, intervenants médico-techniques. Sa mission : proposer des formations métiers avec un vrai débouché à la clé.