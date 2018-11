« T’inquiète… je gère » avec George Gabonian, fondateur de Harmlets

George Gabonian, fondateur de Harmlets,

A 12 ans, George a transformé son garage en espace de Gaming, parce que fréquenter des lieux de ce genre avec ses amis lui coûtait trop cher. Donc dès son plus jeune âge, il cherchait déjà des solutions aux problèmes qu’il rencontrait. C’est pourquoi il est devenu entrepreneur et a créé Harmlets. Cette entreprise a pour but de sécuriser des événements avec des foules. Elle offre la possibilité de faire appel à des secours et d’être localisé très rapidement. George passe deux heures par jour à essayer de trouver des problèmes et à les résoudre. Il confronte ses idées à la réflexion de ses amis, pour que ses idées ne soient pas que des illusions.

