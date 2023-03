Jessica Doyen, directrice des Ressources Humaines de Report One est l’invitée de Jérome Libeskind dans cette édition de Ici On Recrute.

Report One est un éditeur de logiciels avec notamment MyReport, une solution de Business Intelligence pour les PME et petites ETI.

Avec plus de 5000 clients et 50 000 utilisateurs, Report One est en plein développement, l’entreprise prévoit de recruter 35 personnes en 2023.

Profils souhaités : R&D / Marketing / Services / Commerce / Support / Finance