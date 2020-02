Comment se préparer pour demander un financement ?

Le financement de la création d’entreprise : ça se prépare

Bpifrance vous apporte quelques précieux conseils pour bien vous préparer avant de solliciter un financement pour la création de votre entreprise. Le business plan doit être béton et le pitch percutant. En bref, vous devez être convaincant. Bpifrance c’est la banque des entrepreneurs. En effet, elle accompagne les entreprises pour voir plus grand et plus loin. De l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, du crédit aux fonds propres, Bpifrance offre des solutions de financement adaptées à chaque étape de la vie de votre entreprise.

Label Entreprise, l’émission télé pour entreprendre

Pour ceux qui veulent entreprendre, Label Entreprise est une émission qui peut aussi vous intéresser. Chaque semaine, Label Entreprise présente des infos concrètes pour créer et développer les entreprises. Cette émission donne aussi la parole aux entrepreneurs. Ainsi, vous pouvez revoir leurs témoignages dans Label Entreprise, l’émission télé pour entreprendre.