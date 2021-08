Chaussea recrute: 500 apprentis, partout en France !

Chaussea: des opportunités pour les jeunes!

Vous avez moins de 20 ans, Vous n’avez pas encore le Bac, devenez Vendeur Conseil en Magasin avec Chaussea!

En effet, Chaussea ouvre 500 places en apprentissage partout en France en partenariat avec le CFA BTS Academy !

BTS Academy est le spécialiste de la formation en ligne: t’accompagnera vers un titre VCM (Vendeur Conseil en magasin), dans un parcours innovant 100 % digitalisé.

Rejoindre le groupe Chaussea: une carrière assurée!

CHAUSSEA est un groupe français basé en Lorraine, avec plus de 35 ans d’expérience dans la distribution de chaussures?

C’est un groupe qui compte aujourd’hui plus de 4000 collaborateurs et 500 magasins dans 4 pays: France, Belgique, Luxembourg et Espagne. Chaussea c’est 30 millions de paires vendues par an et une dizaine d’ouvertures de magasins chaque année.

LE groupe à une approche familiale : « La mode, le choix, le prix ! » et défend la promotion interne. Nombreux son des Vendeurs en magasins qui sont devenus cadres dans l’entreprise.

Chaussea vous forme en alternance

Si vous voulez rejoindre Chaussea, Entreprise labellisée « Capital Meilleur Employeur 2020 » et « Meilleure Chaîne de Magasins de l’Année 2021 », rien de mieux que l’alternance! Pour cela le groupe a mis en place un dispositif avec BTS Academy. Pas besoins de trouver votre école, vous avez le contrat en alternance avec l’inscription au CFA. Durée du contrat en Alternance : 1 an.

BTS Academy, spécialiste de la formation digitalisée, vous accompagnera vers un titre VCM (Vendeur Conseil en magasin), dans un parcours 100 % digitalisé avec des modalités pédagogiques innovantes (tablette 4G, montre connectée…).

Pour en savoir plus sur les Offres CHAUSSEA:

Une émission animée par Caroline Delage avec:

– Steve Peignier, Directeur de ventes chez Chaussea

– Rémi Benetti, Directeur de ventes chez Chaussea,

– Antoine Grassiot, Responsable de développement RH Chez Chaussea

– Laurence VIRIOT, Déléguée Régionale Grand Est Opcommerce

– et Alban Miconnet, Président de BTS Academy.