Ouvrir un commerce, le rêve de votre vie ?

Magasin de vêtements, épicerie fine, bijouterie… vous souhaitez ouvrir un commerce, mais vous ne savez pas par où commencer. Label Entreprise vous propose quelques infos pratiques et conseils avisés avec Nathalie Carré de CCI entreprendre en France.

Nathalie Carré évoque la façon de se préparer, la formation, les coûts. Mais elle traite aussi des aides financières, du choix de l’emplacement, des éventuelles formalités à remplir et autorisations à obtenir… Aucune facette de la création d’un magasin n’est oubliée.

