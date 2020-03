C’est quoi un bon positionnement ?

Le bon positionnement

Pour savoir si votre produit ou votre service est bien positionné sur votre marché, vous devez répondre positivement à ces trois questions sur votre positionnement :

-D’une part, est-il facilement compréhensible et perceptible par votre cible?

-D’autre part, est-il pertinent par rapport à la concurrence ?

-Et enfin, est-il vraiment original et différenciant ?

Le mix-marketing est la stratégie opérationnelle de votre positionnement. Bpifrance vous apporte quelques précieux conseils pour bien mettre en place votre mix-marketing. Bpifrance c’est la banque des entrepreneurs. En effet, elle accompagne les entreprises pour voir plus grand et plus loin. De l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, du crédit aux fonds propres, Bpifrance offre des solutions de financement adaptées à chaque étape de la vie de votre entreprise.

