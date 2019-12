Birdéo : le cabinet de recrutement des métiers à impact positif !

Des métiers et des entreprises en évolution

Les notions de RSE, développement durable et ESS tendent de plus en plus à s’intégrer au monde de l’entreprise. Ces entreprises, aujourd’hui soucieuses de l’impact de leur activité sur la planète mais aussi dans la société. A travers ces différentes notions il s’agit de mettre en avant un modèle éco-responsable tant sur les plans écologiques, mais surtout économiques et sociaux. Mais pour que les entreprises parviennent à une transition aboutie, des collaborateurs évoluant dans cet environnement responsable sont encore recherchés. Des nouveaux profils que Birdeo s’efforce de trouver, pour accompagner les entreprises dans leur changement.

Trouver les futurs représentants de l’entreprise durable

Fondé en 2010, si l’on regarde aujourd’hui on peut se dire que Birdeo se positionne comme un précurseur en la matière. En effet, les notions de RSE, développement durable ou encore ESS ne sont pas nouvelles mais ne sont encore que mal appréhendées et digérées par bon nombre d’entreprises. Mais les profils recherchés existe-t-il ? Birdeo est là pour les trouver et proposer à ses clients le meilleur, pour une transition durable réussie. Pour nous en parler, Caroline Renoux, fondatrice de Birdeo est l’invitée du Journal de l’Emploi, sur Demain !