Comment devenir agriculteur quand on n’est pas du milieu ? La question traverse cet épisode de Paroles d’Agriculteur consacré à Alexina Renaud. Installée à Bonnétage, dans le Doubs, elle élève aujourd’hui des vaches laitières. Pourtant, elle ne vient pas d’une famille agricole.

Sa vocation naît lors d’un stage en BEP. Le contact avec les animaux agit comme un déclic. Elle poursuit en alternance à la MFR de Vercel. Elle multiplie les expériences. Chevaux, chèvres, volailles, élevage laitier. Elle veut comprendre le métier avant de s’installer.

Comment devenir agriculteur quand on n’est pas du milieu : construire sa légitimité

Ne pas être issue du milieu agricole impose d’apprendre autrement. À l’école, elle se retrouve souvent minoritaire. Les discussions techniques lui échappent parfois. Elle compense par le travail. Stages répétés. Puis cinq années comme salariée dans différents élevages. Cette période lui apprend à gérer seule les imprévus et à prendre des décisions.

En 2020, elle s’associe pour reprendre une exploitation laitière de 70 places. Elle prend en charge l’alimentation, la reproduction et les soins. Certains choix techniques créent des désaccords. Elle s’appuie sur l’avis du vétérinaire et sur des résultats concrets pour faire évoluer les pratiques.

Comment devenir agriculteur quand on n’est pas du milieu ? Son parcours montre que l’expérience, l’entourage et la capacité à proposer des changements comptent autant que l’héritage. À l’heure où le renouvellement des générations devient un enjeu central, ces trajectoires interrogent l’avenir de l’agriculture française.

