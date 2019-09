BCFDE : Hénaff ou le goût à la française

Hénaff, une instruction française

C’est en 1907 dans la ville de Pouldreuzic, dans le Finistère, que Jean Hénaff démarre l’aventure. Précurseur, il s’appuyait sur des techniques de circuits courts et faisait appel aux producteurs locaux. Si la commercialisation s’est d’abord portée sur les petits pois et haricots verts, c’est en 1915, que le célèbre pâté Hénaff voyait le jour. Aussi, fort de ces valeurs et de son histoire, l’entreprise compte aujourd’hui 230 collaborateurs et se félicite d’un chiffre d’affaire de 50 millions d’euros. Pour en parler, Loïc Hénaff, petit-fils de Jean Hénaff et actuel président de l’entreprise. Il nous explique comment l’activité de la société a perduré au fil des années, et comment se dessine le futur. C’est à découvrir dans ce nouveau numéro de Business Club de France des Entrepreneurs.

Le rendez-vous du Médiateur : le dispositif d’affacturage inversé collaboratif

Pierre Pelouzet, médiateur d’entreprises nous éclaire sur le dispositif d’affacturage inversé collaboratif. En effet, il revient sur le problème d’affacturage que peuvent rencontrer les entreprises. Comment les grands groupes et administrations des marchés publics peuvent venir en aide au PME et TPE grâce à cet outil.

