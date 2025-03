Apave recrute 2 500 collaborateurs pour relever les défis de demain

Sur le plateau du Journal de l’Emploi présenté par Jérôme Joinet, la directrice des ressources humaines du Groupe Apave a présenté la nouvelle campagne de recrutement lancée pour 2025. Le groupe prévoit de recruter 2 500 collaborateurs dans le monde, dont 1 700 en France.

Une campagne de recrutement d’envergure

Acteur majeur de la maîtrise des risques, Apave propose une grande diversité de métiers : ingénieurs, techniciens, coordinateurs sécurité, spécialistes en essais et mesures, formateurs… Tous contribuent à garantir la sécurité des personnes, des biens, de l’environnement et des données.

Le groupe souhaite aussi renforcer sa politique d’alternance avec 200 nouveaux postes à pourvoir cette année, et encourage la féminisation des métiers techniques. Apave valorise également la mobilité interne et propose des opportunités à l’international.

À propos du Groupe Apave :

Apave est un groupe indépendant spécialisé dans la gestion des risques techniques, humains, environnementaux et numériques. Présent dans 60 pays, il compte 17 500 collaborateurs, dont

10 000 ingénieurs et techniciens, et dispose de 130 agences en France