2030 : quel nouveau monde pour la formation et l’emploi ?

C’est le titre du premier événement organisé par Digital Universities, pôle d’excellence du média et de la pédagogie. En effet, Digital Universities regroupe trois acteurs du monde des médias, de la pédagogie et de la formation : MCE, Demain TV et Digital University. Pour son premier événement, ce pôle EdTech a proposé aux acteurs de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle de se projeter en 2030. Le but est d’imaginer à quoi ressembleront la formation et l’emploi à cette date. Un exercice pas facile comme le précise Gilbert Azoulay, journaliste : « C’est tellement compliqué les usages, les expériences, la technologie, la transformation digitale, que pour y voir clair, il faut essayer d’être un peu devin. »

Une révolution à venir

C’est certainement une révolution que nous allons vivre en une décennie. « Evidemment de nouveaux métiers vont apparaître et des anciens métiers vont devoir se moderniser » comme le souligne Maud Franca du Groupe Caisse de Dépôts. Ces évolutions vont entraîner d’importants besoins en formation initiale, continue et professionnelle. Le digital va raccourcir les circuits et permettre aux apprenants et aux salariés un accès direct aux formations.

Un impact sur les organismes de formation

Cette évolutions rapides et nombreuses ont un impact sur les organismes de formation. C’est pourquoi les organismes de formation mènent une réflexion sur leurs offres de service. « Ils doivent être en situation d’innover en permanence, en gardant au centre l’apprenant » indique Laurence Augoyard d’Eductive Group

Le digital ne doit pas isoler

L’ensemble des participants a insisté sur le besoin d’accompagner tous les bénéficiaires de formation digitale. Ainsi l’Edhec propose le concept de e-learning de proximité. Il offre un suivi de l’apprenant par un coach, un mentor ou un tuteur. C’est un accompagnement collectif et individuel. Entreprises et organismes de formation devront d’abord innover sur la relation humaine et la collaboration. « Ce qui devient important, ce n’est plus le savoir-faire, mais le savoir-être » affirme Michel Hervé, du Groupe Hervé.

De nombreuses start-ups dans le domaine de l’éducation.

EdTech, contraction d’ « éducation » et de « technologie » désigne les startups qui innovent au service de l’éducation. Parmi elles, Digital Universities propose la digitalisation de contenus pédagogiques, la formation de formateurs, mais aussi des JPO digitales. Ces JPOD sont une solution efficace pour les écoles de se faire connaître des jeunes et de recruter ainsi leurs futurs étudiants. Autre acteur de l’EdTech, My Job Glass révolutionne l’orientation et le recrutement des jeunes en connectant étudiants et professionnels.

Restez connecté et informé, car comme le montre cet événement, la formation initiale et continue n’est qu’au début de sa révolution.