La réforme de la sécurité sociale des étudiants avec la SMEREP

En février dernier, le gouvernement annonçait une nouvelle loi concernant les lycéens et les étudiants : la loi « orientation et réussite ». D’après le gouvernement, cette loi prévoit, entre autres, une simplification des protections sociales pour les étudiants. La protection sociale égale sécurité sociale et mutuelle étudiante. Des services qui concernent la SMEREP. Pour nous expliquer cette réforme et ce qui attend les étudiants, nous recevons Antoine Hudry, administrateur SMEREP.

À propos de la SMEREP

La SMEREP est une mutuelle et fait partie des dix mutuelles étudiantes régionales en France. Elles ont pour activité d’être gestionnaire de la Sécurité sociale étudiante. Mais en plus de son activité, la SMEREP propose des complémentaires santés et s’investit dans la prévention santé auprès des étudiants.

En région Île-de-France, la SMEREP compte plus de 180 000 affiliés.

La réforme Orientation et Réussite pour la sécurité sociale des étudiants

À compter du 1er septembre 2018, la cotisation de 217euros, payée par chaque étudiant en début d’année, est supprimée. Les étudiants qui étaient affiliées à la Sécurité sociale d’une mutuelle étudiante, resteront affiliés pendant une période transitoire d’un an. Les nouveaux étudiants quant à eux restent à la Sécurité sociale de leurs parents. Cette réforme est censé faciliter les démarches administratives des étudiants, dès septembre 2018.

Pour consulter le site de la SMEREP rendez-vous sur www.smerep.fr