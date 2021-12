CONFIDENCES DU MOOVJEE : LE CHEF EN BOX GRAND PRIX 2021

Grand Prix Moovjee 2021: Anaïs Hody, co-fondatrice de OuiChef / Le chef en Box

Pour la 12ème année consécutive, le Moovjee organisait son grand concours national dédié aux jeunes entrepreneurs. Un prix qui met en valeur la richesse de l’entrepreneuriat des jeunes dans toute la France. Ils étaient plus de 300 sur la ligne de départ, 25 finalistes, et au final ils étaiet 3 sur la ligne d’arrivée !

Dans cette édition vous allez découvrir le Grand Prix Moovjee 2021 qui a été attribué à Anaïs Hody, co-fondatrice de OuiChef / Le chef en Box. Cette jeune entrepreneure, Implantée en Ile-de-France, a créé en 2016 avec son associé, une société et une marque : Le chef en box. Leur concept : transmettre le savoir-faire de la pâtisserie française au plus grand nombre à travers de box pâtisserie et de formation en ligne au CAP Pâtisserie. aujourd’hui ils sont en plein développement!

Grand Prix Moovjee 2021: Plus d’infos sur Le chef en Box.

le Chef en Box reprend les concepts de la box mensuel en y ajoutant une touche toute personnelle : la possibilité de recevoir tout le nécessaire (matériel et ingrédients d’exception certifiés) afin de réaliser dans sa propre cuisine, des pâtisseries haut de gamme. Pour orchestrer le tout: Anaïs Hody est à la baguette. Elle a appris le métier et peaufine son savoir-faire auprès de grands noms de la pâtisserie française comme Cédric Grolet (chef pâtissier au Meurice) élu meilleur chef pâtissier en 2016, ou encore Alain Ducasse et Cyril Lignac !

A propos du Moovjee

Le Moovjee a pour mission d’accompagner les jeunes entrepreneurs de 18 à 30 ans. Un accompagnement dans leur développement personnel et la croissance de leur entreprise! Pour cela ils proposent un accompagnement par du mentorat avec des entrepreneurs expérimentés. Le Moovjee assure la promotion de l’entrepreneuriat jeune par l’organisation du Prix Moovjee, qui récompense chaque année une quinzaine de jeunes entrepreneurs.

Le Moovjee c’est également une communauté de soutien et d’échange de près de 2000 personnes, jeunes entrepreneurs, mentors, journalistes et experts simplifient l’accès aux leviers de création et de développement.