Paroles d’Entreprise : Geci Ingénierie et son engagement pour le développement durable

Travailler pour un développement durable en raison des urgences climatiques, c’est le choix de Geci Ingénierie. Depuis sa création en 2013, Geci Ingénierie s’est imposée comme une référence dans le domaine de la construction de bâtiments durables professionnels en France.

Spécialisée dans les constructions tertiaires, industrielles, commerciales, logistiques et de transport. L’entreprise déploie son expertise dans plusieurs territoires, notamment en Eure-et-Loir, en Normandie et dans la région parisienne ouest. Avec un chiffre d’affaires atteignant 10 millions d’euros en 2022, Geci Ingénierie affiche un parcours ambitieux dans un secteur en constante évolution.

Au cœur de sa mission, Geci Ingénierie place le développement durable et la préservation de l’environnement au centre de ses préoccupations. En effet, consciente des défis posés par les urgences climatiques. L’entreprise est convaincue que l’environnement joue un rôle essentiel dans la pérennité du tissu économique mondial. Ainsi, elle s’engage activement à s’adapter aux changements sociétaux et environnementaux qui façonnent notre monde.

Favoriser le développement durable

Sébastien Lebas, gérant de Geci Ingénierie, incarne cet engagement avec passion et détermination. Convaincu que le recyclage et le réemploi peuvent rivaliser en termes de coût avec les matériaux traditionnels. Il milite pour une intégration plus large de ces pratiques écologiques dans le domaine de la construction. Pour lui, la transition vers un modèle économique plus vertueux et moins impactant pour l’environnement est une nécessité impérieuse.

Dans cette optique, Geci Ingénierie a entrepris une démarche RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), visant à réduire son empreinte écologique tout en favorisant le développement durable. Cette approche responsable se concrétise par l’adoption de pratiques innovantes et respectueuses de l’environnement à tous les niveaux de l’entreprise.

Au cœur de cette stratégie, la notion de « lowtech » occupe une place prépondérante. Pour Geci Ingénierie, la lowtech représente bien plus qu’une simple solution technique. C’est une véritable philosophie qui prône la simplicité, le pragmatisme et l’efficacité. En privilégiant l’utilisation de matériaux simples et durables ainsi que des technologies sobres en énergie, l’entreprise s’inscrit dans une démarche de sobriété et d’efficience.

La question fondamentale que pose la lowtech est : « Comment faire moins, mais mieux ? » En repensant les processus de construction et en favorisant l’utilisation de ressources locales et renouvelables, Geci Ingénierie entend répondre à cette interrogation de manière concrète et responsable.