SOS Campagne: Ã©picerie-cafÃ© Multiservices Ã  Oupia (34)

Oupia veut réouvrir son multiservice épicerie-café !

Oupia (Hérault) est un village de 280 habitants au cœur du triangle Béziers Narbonne Carcassonne. Il est situé à 3 kilomètres d’un bourg centre avec école, collège et différents services santé. On y trouve 2 commerces permanents : un restaurant et L’Especiarià. L’Especirià est une épicerie-café multiservices avec petite restauration. Ce commerce est une propriété communale qui dispose d’une licence 3.

Oupia est une petite commune dynamique avec son festival « les insolites d’Oupia »

La mairie d’Oupia recherche les nouveaux gérants de l’épicerie du village sous contrat de Délégation de Service Public. Le Commerce dispose de locaux de 110 m² avec une space boutique bar, une cuisine, une terrasse extérieure couverte, une réserve et des sanitaires.

Les Conditions de la Délégation de Service Public.

La maIrie demandera au professionnel un loyer de 80 €/mois.

Il y a également la location possible d’un logement de 95 m2

Appel à candidature à retourner avant le 24 mars 18 h