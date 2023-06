Paroles d’entreprises: La Fabrique du Sud, l’innovation sociale passe par la reprise en SCOP!

Aujourd’hui toutes les entreprises ont pour objectif de fidéliser les salariés, en développant notamment la qualité de vie au travail. C’est ce que réalise la Fabrique du Sud et ses salariés en ayant fait le choix de devenir une SCOP (société coopérative de production).

La Fabrique du Sud un Projet de reprise en SCOP

Tout a commencé en 2014 avec une usine de glace en faillite! Pour sauver l’activité les salariés ont monté un projet de reprise en Scop. Ils étaient 19 au départ pour lancer ce projet de Création d’activité de Glace artisanale: les glaces la Belle Aude.

Après des mois de lutte sociale pour éviter la fermeture de leur usine, ils se sont lancés dans ce projet de reprise d’entreprise. Mais comme la plupart étaient des employés en production, Ils ont dû tout apprendre pour devenir gestionnaires d’entreprise…

Dans le cadre du projet de reprise des formations ont été faites pour développer leurs compétences hors production (gestion, commerce etc… ). Grâce au statut de Scop ou chaque salarié est actionnaire, ils ont pu faire des choix forts pour relancer l’entreprise: au lancement de l’activité les salariés ont par exemple décidé de se rémunérer avec des salaires les plus bas possibles.

En Scop la réussite et des innovations

Depuis 2014 l’entreprise s’est développée (avec un chiffre d’affaire de 4 M d’euros) et ils ont recruté: ils sont actuellement 25 en CDI. Ils ont également augmenté les salaires et tout se décide collectivement dans le cadre du fonctionnement en Scop où les salariés s’expriment à travers des assemblées générales ou encore des journées de sociétaires.

Un fonctionnement qui permet d’innover socialement, par exemple un accord d’entreprise a alors été mis en place avec une modulation d’heure : 40h par semaine en été et 30 à 32 en hiver. Mais ce surcroit d’activité en été n’empêche pas les salariés de partir en vacances, remplacés par des saisonniers.

Une belle réussite, à suivre…

Dans ce reportage Christophe Barbier, Président du Conseil d’administration et directeur du développement de l’entreprise La Fabrique du Sud témoigne des privilèges d’une société partagée par des salariés. Son crédo: « Même si c’est au travers de la glace, on peut changer le monde grâce à une coopérative. ».

Ce reportage vous est proposé avec le soutien de Cerfrance.

Pour en savoir plus :

– Site de la confédération générale des SCOP

–Site sur la transmission d’entreprise en Scop