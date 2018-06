En mars dernier, se sont tenus les Inattendus à but non lucratif de Lyon, après une première édition parisienne. Ça vous concerne a reçu Didier Meillerand, journaliste économique et co-organisateur de l’événement, pour nous expliquer la particularité de cette rencontre entre les entreprises et les associations.

Une initiative originale

Au cours de cette journée, les fondations d’entreprises et les associations ont pu se rencontrer. Parmi les intervenants, des petites entreprises ainsi que des grandes étaient présentes, comme les fondations d’ADP, de Somfy ou d’EDF. De même, les associations étaient aussi en nombre avec également des ONG dont Planète urgence. Plusieurs tables rondes et conférences étaient organisées autour de thèmes divers tel que le mal logement, le décrochage scolaire ou encore l’avenir des actions humanitaires.

Mais la grande particularité de cet événement résidait dans ce que l’on pourrait qualifier un « matching inversé ». Habituellement ce sont les associations qui viennent démarcher les entreprises pour obtenir un partenariat voire un financement. Durant cette journée de mars, c’est l’inverse qui était au programme. Les fondations devaient séduire les associations pour que celles-ci envisagent une future collaboration.

Ces inattendus auront permis aux associations et aux entreprises de se rencontrer, de partager et d’échanger. La co-construction était un des maîtres mots de la journée pour permettre aux deux entités d’avancer. Même si les partenariats ne sont pas encore signés, tous sont repartis avec des contacts qui leur permettront de concrétiser leurs projets et de trouver des mécènes. Les inattendus à but non lucratif devraient revenir dans d’autres villes de France.