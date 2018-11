Mobilisons-nous: Giving Tuesday le 27 novembre

Rejoignez le mouvement du Giving Tuesday le 27 novembre !

J-13 avant le Giving Tuesday. Après le Black Friday et toutes ces journées qui nous poussent à la consommation, voici venu le temps du don et de l’engagement avec le Giving Tuesday. Ce mouvement international a gagné la France pour la toute première

fois. Plus de 100 partenaires sont prévus pour cette journée du don et de la solidarité.

Giving Tuesday : comment ça marche ?

C’est le 27 novembre qu’il va avoir lieu. Toute la journée, l’engagement et la générosité seront au rendez-vous grâce à ce mouvement international. De la petite entreprise, aux actions citoyennes individuelles, tous peuvent agir et donner ce qu’il peut. Du temps pour ceux qui en manque, de l’argent, du don du sang en passant par le don de voix (enregistrement de livre audio pour ceux qui

ne peuvent pas lire). Les associations qui participent sont nombreuses : on compte parmi elles l’association Vaincre Alzheimer, Laurette Fugain (lutte contre les leucémies) ou encore Les Petits frères des Pauvres.

Pour participer, rien de plus simple, vous pouvez déjà vous inscrire sur le site Giving Tuesday. L’enregistrement de votre projet est gratuit. Pas de souci, vous pouvez également participer sans obligation d’inscription. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de Giving Tuesday.

Le bénévolat: en forte croissance en France

Si le Giving Tuesday s’est implanté en France, c’est parce que le bénévolat a fait un énorme bond entre 2002 et 2017. En effet, en l’espace de 15 ans, il a augmenté de 83%. A peu près 22 millions de personnes de plus de 18 ans donnent de leur temps pour un projet associatif. En plus de l’engagement croissant des citoyens, le pourcentage de dons individuels ont aussi augmentés : plus

70% entre 2006 et 2015 ce qui représente environ 5 millions d’euros. Un élan de solidarité continu qui va s’accroître au fil des années.

Le Giving Tuesday: histoire

Le Giving Tuesday vient des Etats-Unis. Il a été créé en 2012 par le 92Y (centre culturel et communautaire situé à New-York) et soutenu par la fondation des Nations Unies. Généralement aux Etats-Unis, il est fêté une semaine environ après Thanksgiving qui se déroule le 22 novembre. Ce mouvement international avait pour but de prendre à l’inverse du Black Friday (le 23 novembre) et le

Cyber Monday (26 novembre) mais il a eu un tout autre effet. Au lieu de rester en Amérique, ce mouvement a traversé les océans pour s’implanter dans 150 pays. Un mouvement qui gagne petit à petit toute la population: une mondialisation de la solidarité!

La chaîne demain! s’associe à cette initiative et vous encourage à vous inscrire et donner de votre temps et vos compétences aux personnes et associations qui en ont besoin!