Epicerie multiservices

A Saint Firmin, dans le département des Hautes-Alpes, un particulier cède une épicerie proposant des produits conventionnels, des produits bio, des produits locaux, fruits et légumes, fromages et charcuteries à la coupe, presse, gaz, petite quincaillerie, plants potagers, fleurs, etc.

Saint Firmin est située en zone de montagne, à l’entrée d’une vallée encore préservée. Tissu local en plein renouveau.

CA en constante évolution depuis 2016.

La reprise concerne le stock, le matériel, le fonds et éventuellement une salariée 20h/semaine.

Accompagnement possible.