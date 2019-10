Epicerie Spar à reprendre à Montluçon

Cause retraite, épicerie Spar à reprendre sur Montluçon (sans obligation de conserver l’enseigne).

Très bien située dans une zone résidentielle et commerciale (pharmacie, tabac, poste), et proche des étudiants (lycée et IUT).

Large parking. Très bonne visibilité, à un rond-point.

Murs appartenant à la Mairie.

Etablissement d’environ 600 m² en bon état (refait à neuf en 2013).

Local commercial de 300 m², réserve de 300 m², bureau de 10 m², sanitaires/vestiaires.

Assainissement non collectif, production d’eau chaude électrique, climatisation réversible.

Toit et murs isolés.

Équipement complet mais à entretenir/remplacer : rayonnages, transpalette, etc.

Le groupe froid (vitrine, chambre froide, groupe) appartient à la Mairie.

Ouvert du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h30, et le dimanche de 9h à 12h.

15 jours de congés annuels.

En activité depuis fin 2013, sous forme de SASU.

Effectif de 2 : gérant et conjoint.

Clientèle locale.

Bilans et liste du matériel disponibles auprès du cédant.

Activité à développer.

Prix de vente du fonds avec équipement : 70 000 €.

Montant du loyer mensuel : 300 € HT (bail commercial 3.6.9. échéance 30/11/2022).