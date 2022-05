Durand l’interview avec Eurosyn

L’invité de Guillaume Durand: Thierry Lageat cofondateur d’Eurosyn

Thierry Lageat directeur et cofondateur d’Eurosyn est l’invité de Guillaume Durand. Avec le journaliste, il revient sur l’histoire de son entreprise. Créée en 1991, Eurosyn est le leader français de l’analyse sensorielle, le groupe teste des produits innovants mais aussi des produits du quotidien dans le monde entier.

Eurosyn : leader français de l’analyse sensorielle

“Depuis une vingtaine d’années, on teste les innovations des grandes marques, cela va du grain de riz au jet privé.” explique le chef d’entreprise. La mission d’Eurosyn est d’accompagner les entreprises dans la conception, le développement et l’optimisation de leurs offres et services. “Notre métier, c’est mesurer l’expérience utilisateur, dans l’équipe nous avons des ingénieurs, et l’idée c’est de mettre un peu de mesure dans l’expérience pour aider ces grands groupes, ces créatifs qui ont des intuitions, qui veulent créer un futur désirable, un futur positif.”

Eurosyn : 30 années d’expérience en évaluation sensorielle et tests consommateurs.

Au sein de l’entreprise une équipe de 50 personnes mettent en place des tests utilisateurs partout dans le monde : “Il n’y a pas de bon produit sans bonnes expériences (…) il faut s’assurer que ce produit va être adapté dans les différents pays.”

Eurosyn : Une entreprise innovante

Eurosyn offre également la possibilité de recourir à des environnements de tests plus atypiques, comme des showrooms automobiles, des points de vente, ou encore des installations sportives.

Avec un chiffre d’affaire en croissance continue et une forte présence à l’international, Eurosyn continue son développement en intégrant de nouvelles technologies dans la mise en place des ses tests : “les tests se font maintenant plus facilement avec le digital, on peut aujourd’hui interroger jusqu’à 500 000 personnes dans le monde, ces technologies nous aident à progresser.”